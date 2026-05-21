Carrera suspendida del Zonal del Atlántico en San Cayetano

La tercera fecha de la temporada de las cuatro categorías del Zonal del Atlántico, prevista para disputarse los días 30 y 31 del corriente en San Cayetano, quedó oficialmente sin efecto debido a la imposibilidad de sostener el evento en las condiciones actuales.

El principal factor que desencadenó la suspensión fue la ausencia del TC 2000 del Atlántico y de la categoría Promocional, que no lograron reunir la cantidad mínima de autos necesarios para garantizar su participación. Esta situación terminó impactando directamente en el resto de las divisionales, que también se veían afectadas para completar un cronograma viable.

Ante este escenario, las categorías restantes —Monomarca y Turismo Special de la Costa— no pudieron sostener por sí solas la programación prevista, lo que llevó a la cancelación definitiva de la fecha.

Con este panorama, las autoridades y representantes de las categorías deberán reunirse para evaluar alternativas que permitan darle continuidad al campeonato. Sin embargo, el presente inmediato es complejo y la fecha ya se da por perdida, sumando incertidumbre al desarrollo de la temporada.