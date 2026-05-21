Miembros del Ministerio Público Fiscal se reunieron con autoridades locales

Una comitiva del Ministerio Público Fiscal de la Nación, perteneciente a la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, visitó la ciudad de Balcarce en el contexto de una agenda institucional que incluyó reuniones con autoridades locales, recorridas por dependencias vinculadas a la seguridad y encuentros de trabajo con representantes del ámbito judicial.

La visita estuvo encabezada por el Dr. Daniel Eduardo Adler, Fiscal General coordinador de Distrito y titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Formaron parte los fiscales federales de dicha Unidad. Carlos Adrián Martínez, a cargo del área de Atención Inicial y del área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Santiago Eyherabide, responsable de la Oficina de Narcocriminalidad dentro del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos; y Carlos Martín Fioriti, a cargo de las áreas de Ejecución Penal y Transición; como también la secretaria de la Fiscalía de Distrito, Ana Sabina Vázquez Vismara, y el Sr. Mauricio Pastorino, ambos oriundos de nuestra ciudad, al igual que los mencionados fiscales Eyherabide y Fioriti.

Durante su estadía, la comitiva mantuvo una reunión con el intendente municipal, Dr. Esteban Reino, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados al trabajo conjunto entre los organismos judiciales y el Municipio en materia de seguridad, prevención y coordinación institucional.

La agenda incluyó una recorrida por el Escuadrón de Seguridad Vial Balcarce de Gendarmería Nacional y una visita al Centro Operativo de Monitoreo (COM), donde las autoridades pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema local de prevención y vigilancia.

En el nuevo Centro de Vigilancia fueron recibidos por el Coordinador de Seguridad, comisario mayor (RA) Martin Luna y el responsable del COM, Bernardo Sangiorgi. Los representantes del Ministerio Público Fiscal valoraron especialmente la infraestructura incorporada, la tecnología aplicada al monitoreo urbano y la calidad del equipamiento instalado. Asimismo, destacaron el funcionamiento del sistema de cámaras, la capacidad operativa del centro y las herramientas tecnológicas disponibles para el seguimiento y prevención de situaciones vinculadas a la seguridad pública.

Posteriormente, la delegación mantuvo una reunión de trabajo con el fiscal provincial Rodolfo Moure, en el marco de las acciones de articulación institucional entre la justicia federal, provincial y las autoridades locales.

La visita permitió fortalecer vínculos de cooperación y promover instancias de intercambio entre los organismos, con el objetivo de continuar consolidando herramientas de trabajo en materia de investigación, prevención y seguridad.