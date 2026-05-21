jueves 21, mayo, 2026

Allanamiento por una agresión ocurrida el fin de semana

En horas de la tarde de este jueves, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), en forma conjunta con efectivos de la SubDDI Balcarce y por disposición del Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de la Dra. Bustos, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en calle 5 entre 2 y 4 de la ciudad.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el agresor al momento del hecho investigado.

Asimismo, la Fiscalía interviniente dispuso la formación de una causa por el delito de “Lesiones” contra el imputado, quien es mayor de edad. En relación a los menores involucrados en el episodio, se ordenó una medida restrictiva de acercamiento.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, cuando un grupo de jóvenes —entre ellos menores y mayores de edad— agredió a un joven que ingresaba a su domicilio en inmediaciones de calles 18 y 15.

Según se informó, la víctima sufrió una herida punzante en la zona dorsal provocada con un elemento cortante o punzante. Tras el ataque, el joven fue asistido por personal del Hospital Municipal y actualmente se encuentra fuera de peligro.

0
34
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.