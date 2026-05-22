Emblemática cancha de pádel dice adiós

La tradicional cancha de pádel “La 25”, ubicada en calle 25 entre Av. Kelly y 18, considerada la primera de la ciudad y uno de los escenarios emblemáticos de la década del 80, tuvo este jueves una emotiva despedida en sus históricas instalaciones.

Jugadores de distintas generaciones participaron de una cena especial para cerrar una etapa marcada por años de encuentros, torneos y amistades alrededor del deporte. Entre los presentes hubo tanto referentes de los primeros años del pádel en Balcarce como jóvenes que actualmente practican la disciplina.

La histórica cancha de cemento, una de las dos que todavía quedan en la ciudad con esas características, dejará su lugar actual para trasladarse a un nuevo complejo que contará con modernas canchas de césped sintético y blindex.