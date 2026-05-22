Se presentó «Viví Bomberos»: biografías, documentos, relatos y experiencias de servidores públicos

Este viernes a partir de la hora 17.30, en instalaciones del Museo Histórico Municipal se presentará “Viví Bomberos – Historia y vocación de servicio”, una muestra homenaje que, a través de fotografías, documentos, relatos y experiencias inmersivas, invita a recorrer la historia de quienes, desde hace décadas, eligen estar al servicio de los demás.

La propuesta fue presentada en la sede bomberil, en el marco de todas las acciones que los servidores públicos llevarán a cabo. Estuvieron presentes sus autoridades, encabezadas por el presidente Eduardo Oses, acompañado por el titular de Cultura, César Gustavo De Gerónimo y la coordinadora del MUHBA, Romina Contrera.

El cronograma de actividades establecido incluye muestras, visitas educativas, campañas solidarias, capacitaciones, actos protocolares y actividades abiertas a la comunidad.

Con relación a la propuesta de este sábado, la referente del Museo Histórico dijo que “es una muestra que recorre la historia de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce y que alberga momentos y vivencias que reflejan la vocación de servicio de los Bomberos y el Consejo Directivo que la integran. Es más que una exposición, es un homenaje vivo al compromiso, el sacrificio y la vocación. Porque detrás de cada sirena, hay una historia. Y detrás de cada historia, hay personas que dejaron huella en nuestra ciudad”.