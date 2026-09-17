Advierten por una falsa rifa a nombre de la Cooperadora del Hospital Municipal

El Municipio de Balcarce emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre la circulación de una presunta rifa que sería ofrecida a nombre de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal.

Según se informó, en las últimas horas vecinos manifestaron su preocupación tras detectar que un individuo identificado como Ezequiel estaría promoviendo la venta de boletos en nombre de la entidad.

Ante esta situación, autoridades municipales realizaron una verificación con representantes de la Asociación Cooperadora del Hospital y confirmaron que la institución no lleva adelante actualmente ninguna campaña de recaudación de fondos mediante una rifa.

Desde el Municipio solicitaron a la ciudadanía que no entregue dinero ni adquiera talonarios que sean ofrecidos bajo este concepto.

La advertencia tiene como objetivo prevenir posibles estafas y evitar que se utilice el nombre de la Cooperadora del Hospital Municipal para solicitar dinero a los vecinos.