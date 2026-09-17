Dos accidentes viales casi simultáneos dejaron dos personas heridas

Durante la tarde de este jueves se registraron dos accidentes viales con pocos minutos de diferencia en distintos sectores de la ciudad, que dejaron como saldo a dos personas heridas y trasladadas al Hospital Municipal.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de avenida San Martín y calle 103, donde, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Mondial de mediana cilindrada y un automóvil Chevrolet Prisma.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser asistido y trasladado en ambulancia hacia el Hospital Municipal.

Mientras se realizaba ese traslado, la ambulancia protagonizó un segundo accidente en la intersección de calles 26 y 5, donde colisionó con una motocicleta Mondial 110 cc en la que circulaba una mujer.

A raíz de este segundo impacto, la motociclista también sufrió lesiones y fue trasladada al centro asistencial junto con el primer herido.

En ambos lugares trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal del área de Tránsito, quienes intervinieron en las tareas correspondientes.

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