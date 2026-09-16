Marcio Cunqueiro prepara su regreso al TSC: “Correr en el largo de Balcarce es un sueño cumplido”

El piloto balcarceño Marcio Cunqueiro prepara su regreso al Turismo Special de la Costa (TSC), en una fecha que tendrá un significado especial: será local en la reapertura del circuito largo del autódromo Juan Manuel Fangio.

Después de un período alejado de la categoría, Cunqueiro volverá a competir junto al equipo Los Guerreros en la quinta y última fecha del campeonato regular. Para el piloto y su equipo será, además, la primera experiencia en el trazado mayor del escenario balcarceño.

El proyecto comenzó a tomar forma luego de confirmarse la competencia. Junto a su padre, Jorge, Cunqueiro decidió volver a poner en pista el Ford Falcon, que fue sometido a una revisión integral, incluyendo desarme, pintura y distintos trabajos de reacondicionamiento.

En tanto, el motor se encuentra en la etapa final de preparación a cargo de Ricardo Méndez, mientras que el chasis mantendrá la configuración con la que el auto había mostrado un buen funcionamiento.

Para Cunqueiro, la competencia tendrá además un condimento especial, ya que será su primera participación en el circuito largo de Balcarce. El piloto ya compitió en seis oportunidades en el autódromo, con participaciones en el circuito chico y un triunfo en la Variante Juan Manuel Bordeu en 2022.

“Se te pone la piel de gallina. Va a ser un sueño cumplido”, expresó Cunqueiro al referirse a la posibilidad de correr finalmente en el trazado mayor.

El piloto también destacó el trabajo de Daniel Díaz, Ricardo Méndez y de todo el equipo que participa en la preparación del auto, además del acompañamiento de empresas y personas de Balcarce que se sumaron al proyecto.

“Esperemos representar a Balcarce de la mejor manera”, señaló Cunqueiro, de cara a su esperado regreso al TSC.