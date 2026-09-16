Proponen denominar “Paseo Intendente Juan José Mare” a la Vuelta Interna del Cerro El Triunfo

La concejal Sandra Divito, del bloque Juntos por el Cambio, presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce un Proyecto de Ordenanza para denominar “Paseo Intendente Juan José Mare” a la actual Vuelta Interna del Cerro “El Triunfo”.

La iniciativa propone reconocer la trayectoria y el legado de quien fuera intendente de Balcarce, destacando su desempeño al frente del Departamento Ejecutivo y las obras y proyectos impulsados durante sus gestiones.

Según se detalla en los fundamentos, Mare ejerció inicialmente la intendencia interina tras la interrupción del orden democrático en 1966. Posteriormente, participó de las elecciones del 11 de marzo de 1973 como candidato de la recientemente creada Unión Vecinal de Balcarce y fue elegido por el voto popular.

Entre las obras de infraestructura y desarrollo mencionadas se encuentran los planes de asfaltado, el acceso a San Agustín, el impulso y la construcción del actual edificio del Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fossati” junto con vecinos, y los barrios PyM, Alborada y 25 de Mayo.

También se destacan trabajos realizados en las avenidas Kelly y Gonzales Chaves y la remodelación del Palacio Municipal.

El proyecto hace referencia además a iniciativas vinculadas con el deporte y la identidad local, entre ellas la construcción del Autódromo “Juan Manuel Fangio” y la iluminación del trazado chico para la realización de competencias nocturnas.

Su vínculo con el Cerro El Triunfo

Los fundamentos de la propuesta también mencionan el impulso que Mare brindó a distintas actividades culturales desarrolladas en el Parque Municipal Cerro “El Triunfo”.

Entre ellas se encuentran las ocho ediciones del Festival del Canto Argentino, realizadas en el Anfiteatro “Saverio Bonazza”, que contaron con la participación de reconocidas figuras de la música nacional.

Asimismo, se recuerda la realización del Festival “A Lonja y Guitarra”, relacionado con la doma y el folclore.

El período de Mare como intendente constitucional finalizó en 1976, tras el quiebre institucional que interrumpió nuevamente el orden democrático.

Juan José Mare falleció el 4 de julio de 2010, a los 81 años.

La propuesta

De aprobarse el proyecto, la actual Vuelta Interna del Cerro “El Triunfo” pasaría a denominarse oficialmente “Paseo Intendente Juan José Mare”.

La iniciativa establece además que el Departamento Ejecutivo Municipal quede facultado para colocar la cartelería y señalética correspondiente, procurando su integración con el entorno natural del lugar.

De esta manera, el proyecto plantea incorporar el nombre de Mare a uno de los espacios emblemáticos de Balcarce, como reconocimiento a su paso por la intendencia y a las obras y actividades que los fundamentos atribuyen a sus gestiones.