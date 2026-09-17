La Fundación Fangio conmemorará los 70 años del título mundial de Fangio con Ferrari

El próximo domingo 20, desde las 12, el Museo Fangio será escenario de una jornada especial para recordar la consagración del piloto balcarceño en la temporada 1956 de Fórmula 1. Habrá saludos institucionales, un panel histórico y un encuentro de camaradería.

La Fundación Fangio prepara una jornada especial para conmemorar los 70 años de la consagración de Juan Manuel Fangio como campeón mundial de Fórmula 1 con Ferrari, una conquista alcanzada en 1956 y que significó otro capítulo trascendente en la extraordinaria trayectoria deportiva del quíntuple campeón mundial.

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 20, a partir de las 12, en el Museo Fangio, donde se reunirán autoridades, representantes de la institución, especialistas y aficionados al automovilismo para recordar aquella histórica temporada y poner en perspectiva el significado que tuvo para el deporte argentino.

La actividad comenzará con los correspondientes saludos institucionales y continuará con un panel histórico dedicado al automovilismo, en el que se abordarán distintos aspectos de aquella época, la campaña de 1956 y las circunstancias que llevaron a Fangio a conquistar su cuarto título mundial.

La jornada también tendrá un espacio destinado al encuentro y la camaradería entre los presentes. Como cierre de la celebración, se ofrecerá un aperitivo y ágape, en un marco pensado para compartir recuerdos y reflexiones en torno a una de las grandes figuras de la historia del automovilismo.

La consagración de 1956 ocupa un lugar especial en la carrera de Fangio. Al volante de una Ferrari, el piloto balcarceño volvió a imponerse en el campeonato mundial y sumó el cuarto de los cinco títulos que alcanzaría a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría.

A siete décadas de aquella conquista, la Fundación Fangio volverá a poner en valor el legado de Juan Manuel Fangio, su vínculo con Ferrari y una temporada que permanece como parte fundamental de la historia de la Fórmula 1 y del deporte argentino.

El Museo Fangio será, una vez más, el punto de encuentro para mantener viva la memoria de una figura que trascendió las fronteras del automovilismo y cuyo nombre continúa estrechamente ligado a la identidad deportiva de Balcarce.