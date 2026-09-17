Puesta en valor de las canchas de tenis del Polideportivo Municipal

La Subsecretaría de Deporte lleva adelante un trabajo de puesta en valor de las canchas de tenis del Complejo Polideportivo Municipal, con el objetivo de mejorar las instalaciones y fortalecer la práctica de esta disciplina en la ciudad.

Los trabajos comenzaron tiempo atrás e incluyeron la quita del verdín y del césped superficial que había brotado en las canchas. Con esta etapa finalizada, la superficie quedó preparada para la colocación de polvo de ladrillo grueso y posterior compactación.

Desde el área también se informó que se adquirió el polvo de ladrillo necesario para completar las tareas. Paralelamente, se trabaja en la reparación de una parte del sector y en la colocación de nuevo alambrado perimetral, debido al deterioro que presentaba el existente.

La iniciativa busca recuperar las condiciones de las canchas y posicionar nuevamente al tenis dentro de la oferta deportiva de la ciudad, con una propuesta accesible para los vecinos.

Actualmente, las clases de tenis se brindan de manera gratuita y están a cargo del profesor Daniel Vitale.