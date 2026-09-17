Se anuncia corte de energía para este viernes

El área de redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este viernes en el horario de 08:00 a 11:00.

Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

Calle 17 desde Av. Dorrego (40) hasta calle 44, ambas veredas.

Av. Dorrego (40) desde Av. Favaloro hasta la calle 21, vereda impar

Calle 42 desde la calle Av. Favaloro hasta la calle 21, vereda impar

Calle 42 desde calle 19 hasta calle 21, vereda par

Calle 19 desde Av. Dorrego (40) hasta calle 42, vereda par.

Además, en el horario de 8:00 hs. a 12:30 hs.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios de:

. Zona Ruca Lauquen

· Villa Laguna Brava

· Paraje El Dorado y alrededores por ruta 226

. Zona Peaje.