Agresión con arma blanca en una vivienda de calles 103 y 48

En la tarde de este domingo se registró un episodio de violencia en una vivienda ubicada en el sector de calles 103 y 48, donde una persona resultó lesionada en una de sus manos con un arma blanca.

Según trascendió, dos amigos mantuvieron una discusión que derivó en una agresión física, dejando como saldo a uno de ellos herido.

Una ambulancia del SAME del Hospital Municipal acudió al lugar para asistir al lesionado, mientras que personal de la Estación de Policía Comunal intervino para reunir testimonios y establecer las circunstancias del hecho.