Chocaron un auto estacionado y se dieron a la fuga

Durante la noche del miércoles, un vehículo que circulaba por calle 28, entre 13 y 15, impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado y luego se dio a la fuga.

El rodado afectado es un Mazda MX3 y, según relató su propietario, el hecho habría ocurrido entre las 22 y las 23 horas del mismo miércoles. De acuerdo a las imágenes enviadas a Puntonueve Noticias, el impacto se produjo en la parte trasera del vehículo, provocando importantes daños materiales.

Tras el siniestro, el conductor responsable no permaneció en el lugar y abandonó la escena sin aportar datos.

En estos momentos se intentan obtener registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al vehículo involucrado. Además, el propietario solicitó que, en caso de que el autor del choque lea esta publicación o alguna persona tenga información sobre lo ocurrido, se comunique al teléfono 15-419460.