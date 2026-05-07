Siguen los trabajos en la nueva Guardia Pediátrica

Sofía Giannetti, supervisora del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, informó que continúan desarrollándose los trabajos correspondientes a la construcción de la nueva Guardia de Pediatría, registrándose importantes progresos en distintos sectores del inmueble oportunamente adquirido.

En esta etapa se avanza con la ejecución de los contrapisos, tareas que ya comenzaron en los espacios donde funcionarán los futuros consultorios, los baños públicos, la sala de observación y diferentes áreas médicas. Posteriormente, las labores se extenderán hacia los ámbitos destinados a administración, sala de espera y showroom.

Asimismo, Giannetti indicó que las próximas intervenciones estarán centradas en la realización de las instalaciones de electricidad, agua fría y caliente, gas y demás servicios esenciales para el funcionamiento del nuevo sector.

Una vez finalizada la primera etapa vinculada a las instalaciones, se continuará con los trabajos de albañilería, contemplándose la ejecución de revoques, terminaciones de cubiertas y otras tareas complementarias que permitirán seguir consolidando el avance integral de la obra.