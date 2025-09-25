Boleta Única: Cassini explicó detalles de las elecciones del 26 de octubre

Agustín Cassini, presidente del Honorable Concejo Deliberante, explicó en Radio Puntonueve el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única de papel para las elecciones de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que reemplaza al sistema de boletas partidarias tradicionales.

La Boleta Única contiene a todos los candidatos de todos los partidos en un mismo papel. Incluye número de lista, nombre del partido, logo del partido, fotos de los dos primeros candidatos y nombres de los cinco primeros candidatos de cada lista. En elecciones con varias categorías, la boleta mostrará todos los cargos a elegir.

Cassini indicó que el procedimiento será consultar el padrón para verificar el lugar de votación, presentarse con DNI en la mesa correspondiente, recibir la Boleta Única y un bolígrafo del presidente de mesa, marcar una sola cruz o tilde en el casillero del partido elegido, doblar la boleta siguiendo las indicaciones y depositarla en la urna. Marcar más de un casillero genera un voto nulo. No marcar ninguno genera un voto en blanco. No se pueden usar boletas propias.

El presidente de mesa y los fiscales partidarios verifican la identidad de los votantes y supervisan el recuento de votos. En esta elección se votará únicamente diputados nacionales, que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional.