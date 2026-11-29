En una jornada marcada por las altas temperaturas, los hermanos Agustín y Leonel Tambascio hicieron historia en la categoría APAC al consagrarse campeones de la temporada 2026. El título, obtenido este fin de semana en el autódromo de Mar del Plata, representa un logro inédito para Balcarce, que hasta el momento nunca había tenido un campeón en la divisional.

Desde la clasificación, la serie y la prefinal, los hermanos fueron administrando el auto y dosificando esfuerzos para cada salida a pista. Agustín fue el encargado de disputar la serie, en la que terminó segundo, mientras que Leonel tomó el volante en la prefinal, terminando en la misma posición.

La definición llegó con otros dos aspirantes al campeonato: Kevin Walter y Diego Castaniño. Para quedarse con la corona, Agustín debía finalizar en medio de ambos competidores, una condición que terminó cumpliéndose en la carrera decisiva.

Las 14 vueltas de la final fueron exigentes, con un ritmo que fue decayendo a medida que avanzaba la competencia. Walter se ubicó adelante, Agustín Tambascio ocupó el segundo lugar y Castaniño marchó tercero. La carrera se transformó en un trámite lineal, ya que ninguno de los pilotos pudo intentar una maniobra de sobrepaso.

Agustín manejó las diferencias con prudencia, en una competencia en la que su auto, al igual que el resto, se mostró indócil. Promediando la última vuelta, Walter logró escaparse definitivamente y el piloto balcarceño se encaminó desde el segundo puesto hacia la consagración.

De esta manera, los hermanos Tambascio alcanzaron el objetivo que venían persiguiendo y escribieron una página inédita para el automovilismo local.

“Lo buscamos con mi hermano y lo logramos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este proceso”, expresaron Agustín y Leonel Tambascio, flamantes campeones 2026 de APAC.

Balcarce tiene, por primera vez, campeones de APAC. Y el logro lleva el apellido Tambascio.

La familia de los campeones.