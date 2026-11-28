En medio de días difíciles, Mariel, la mamá de Zoe, compartió un emotivo mensaje en el que destacó la fortaleza de su hija y agradeció las muestras de cariño y solidaridad que reciben de parte de la comunidad.

A través de un video, quiso mostrar cómo Zoe, a pesar de todo lo que está atravesando, encuentra fuerzas para levantarse, sonreír y seguir adelante.

«Ella, con todo lo que está atravesando, igual se levanta, sonríe y agradece. Esa es Zoe. Esa es mi guerrera», expresó Mariel, con palabras que reflejan el difícil momento que atraviesa como mamá.

En su mensaje, también contó lo dolorosos que fueron los últimos días y cómo la actitud de su hija se convirtió en una fuente de fortaleza para continuar. «Han sido días muy difíciles, días en los que como mamá sentí que el corazón se me partía en mil pedazos. Pero ella me mira, me sonríe, y me enseña que no se puede bajar los brazos», manifestó.

Un agradecimiento a quienes acompañan

Mariel aprovechó la publicación para agradecer a todas las personas que están acompañando a Zoe y a su familia, ya sea mediante colaboraciones económicas, oraciones, mensajes de aliento o compartiendo su historia.

«Cada oración nos abraza, cada palabra nos sostiene, cada ayuda nos da fuerza para seguir un día más», expresó.

Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias ADRIANO31, a nombre de Alejandro Adriano Luna.

La mamá de Zoe remarcó que cualquier aporte, por pequeño que parezca, representa una ayuda enorme para ellas y significa una muestra de amor y acompañamiento.

Finalmente, pidió que la comunidad siga rezando por su hija, difundiendo su historia y acompañándolas en este camino.

«Les pido que no nos suelten la mano, que sigan rezando por Zoe y que compartan su historia», expresó Mariel, quien cerró su mensaje transmitiendo el cariño de su hija hacia todas las personas que están pendientes de su evolución.