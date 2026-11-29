Como cada año, se desarrolló una nueva edición de la Caravana de la Alegría, una propuesta organizada por el Colegio Parroquial Emilio Lamarca que reúne a niños y familias en una jornada de celebración.

Poco después de las 10:30, la caravana inició su recorrido rumbo al Colegio Rural San José, elegido como nuevo destino para la edición 2026 de esta tradicional actividad.

Padres y niños partieron desde calle 20 y continuaron por avenida Favaloro, Virgen de Luján y avenida Dorrego (calle 40), para finalmente llegar al establecimiento educativo.

La iniciativa volvió a convocar a las familias en una actividad que, año tras año, forma parte de las propuestas comunitarias impulsadas por el Colegio Parroquial Emilio Lamarca.