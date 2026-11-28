El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la implementación del horario de verano para las entidades bancarias de 108 municipios, entre ellos Balcarce. La medida comenzará a regir este lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

De esta manera, durante ese período los bancos atenderán al público de 8 a 13, adelantando dos horas el horario habitual de apertura y cierre, que actualmente es de 10 a 15.

Según lo establecido en el decreto provincial, el personal bancario desarrollará su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15.

La decisión responde a un pedido de la Asociación Bancaria, que solicitó la implementación de este esquema durante los meses de mayores temperaturas. El objetivo es facilitar el funcionamiento de la actividad financiera y evitar que los usuarios deban concurrir a las sucursales durante las horas de mayor calor.

En Balcarce, por lo tanto, las entidades bancarias modificarán su horario de atención desde el próximo lunes. En tanto, en los municipios bonaerenses que no fueron incluidos en la disposición continuará vigente el horario habitual de 10 a 15.