La iniciativa, presentada por la concejal Sol Di Gerónimo, del bloque Fuerza Patria, solicita que el Gobierno municipal requiera formalmente a la entidad un informe sobre la ausencia de convocatorias a los representantes municipales durante 2026.

Según los considerandos del expediente, Di Gerónimo fue designada representante del Municipio ante el Consejo de Administración de la cooperativa tras la renuncia del secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani. Su designación se sumó a la que había sido formalizada anteriormente para el exconcejal Javier Murias, con el objetivo de garantizar la representación institucional de la comunidad en ese ámbito.

El proyecto sostiene que la participación municipal en estos espacios resulta importante para fortalecer la articulación entre el Municipio y la cooperativa, además de permitir el seguimiento de cuestiones vinculadas al servicio y a los intereses de los vecinos.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, desde las designaciones y durante todo el año 2026 los representantes municipales no habrían sido convocados a ninguna reunión, sin que tampoco se informaran los motivos de esa situación o una eventual inactividad del órgano.

En ese contexto, el planteo remarca que la representación institucional no debe quedar únicamente en una designación formal, sino que debe traducirse en mecanismos concretos de convocatoria, intercambio de información y participación en las cuestiones que involucran a la comunidad.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el recinto y ahora plantea que el Ejecutivo municipal gestione ante la Cooperativa de Electricidad un informe que permita conocer los motivos de la falta de convocatorias durante el año.