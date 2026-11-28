Una presunta banda dedicada a cometer entraderas en viviendas de distintos barrios de Mar del Plata quedó bajo investigación luego de que cinco de sus supuestos integrantes fueran detenidos este jueves 26 de noviembre, tras un violento asalto a una mujer de 88 años en la zona de Punta Mogotes.

De acuerdo con los investigadores, el grupo estaría vinculado con al menos otros 14 robos cometidos bajo una modalidad similar, en los que las víctimas eran principalmente personas de edad avanzada. Los delincuentes actuaban en grupo, irrumpían en las viviendas y golpeaban a sus ocupantes para concretar los asaltos.

En el marco de la investigación, también se intenta establecer si existe una conexión entre esta organización y el robo sufrido por la familia Valotto en una vivienda de la calle 17, entre 36 y 38. La hipótesis se analiza a partir de las similitudes en la modalidad delictiva y, particularmente, de la violencia ejercida contra las víctimas.

El operativo y las cinco detenciones

El procedimiento comenzó durante la mañana del jueves, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso en una propiedad ubicada en Lebensohn al 1900.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda e ingresaron para asistir a la víctima. Allí sorprendieron a dos hombres encapuchados, quienes intentaron escapar, pero fueron reducidos por los uniformados.

En tanto, otros tres sospechosos lograron huir por una ventana de la planta alta, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Tras un rastrillaje y una breve persecución a pie, los restantes involucrados fueron localizados y aprehendidos en distintos puntos de la zona.

Los detenidos tienen 17, 19, 20, 24 y 25 años. Durante el procedimiento, la Policía recuperó 2.390.000 pesos en efectivo y otros elementos que habían sido sustraídos de la propiedad.

Una mujer de 88 años fue golpeada durante el asalto

La víctima fue golpeada y arrojada al suelo por los delincuentes durante el robo. Recibió asistencia médica en el lugar, aunque no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

Los peritos que trabajaron en la vivienda constataron que los distintos ambientes habían sido revueltos y que había muebles dañados, en un escenario compatible con la búsqueda de dinero y objetos de valor.

Dos detenidos tenían pedidos de captura por homicidio

Otro dato relevante surgió durante la identificación de los aprehendidos. Dos de ellos, de 17 y 19 años, registraban pedidos de detención vigentes en el marco de una causa por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Las órdenes habían sido emitidas por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, por lo que ambos quedaron también a disposición de esa autoridad judicial.

Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en los distintos hechos atribuidos a la banda y establecer si también estuvieron involucrados en otros robos cometidos en Mar del Plata.