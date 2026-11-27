La celebración se realizará en el predio de la institución, con entrada libre y gratuita. Habrá cabalgata, misa, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, baile y sorteos durante toda la jornada.

El Colegio San José se prepara para una nueva edición de su tradicional fiesta «Bajo los tilos», una propuesta que reunirá a la comunidad en una jornada de actividades criollas, música y encuentro familiar. La celebración tendrá lugar en el predio de la institución, con entrada libre y gratuita.

Las actividades comenzarán por la mañana con una cabalgata que partirá a las 9:30 desde la Sociedad Rural. Luego, los jinetes llegarán al colegio, donde serán recibidos y participarán de la celebración de la Santa Misa.

Al mediodía, la Unión de Padres de Familia estará a cargo de la propuesta gastronómica, que incluirá carne asada, sándwiches, choripanes, hamburguesas, tortas fritas y otras opciones. Además, quienes lo deseen podrán concurrir con su propia vianda.

La programación artística comenzará a las 14:30, con presentaciones de Pampa Dúo, Sebastián Briz, Gauchos de Balcarce y Estampa Criolla, entre otros artistas. También habrá baile y sorteos a lo largo de la tarde.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la fiesta y recomendaron llevar reposeras, sillas o mantas para disfrutar de las distintas actividades previstas.

La propuesta busca mantener vivas las tradiciones y generar un espacio de encuentro para compartir música, gastronomía y expresiones de la cultura criolla.