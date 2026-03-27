jueves 26, marzo, 2026

Alberghini, Gabilán y el debut de Ianni en el Procar 4000 en La Plata

El Autódromo Roberto Mouras será escenario del segundo capítulo de la temporada para el Procar 4000, con una nutrida grilla en sus clases A y B.

La Clase A contará con 27 autos en pista, mientras que la B presentará 28, entre los que se destacan tres representantes balcarceños. Se producirá el debut de Ariel Ianni, quien competirá con un vehículo propiedad de Cristian Valencia, debido a que su unidad aún no está finalizada. También dirán presente Mario Alberghini, tras realizar importantes modificaciones en su Torino, y Gastón Gabilán, que buscará sostener el buen arranque de año.

Ambas divisionales utilizarán el circuito largo del trazado platense, mientras que el Procar 2000 correrá en el circuito corto. La actividad comenzará el viernes con ensayos, continuará el sábado con clasificaciones y series, y tendrá su punto culminante el domingo desde las 9:30 con las finales a 14 vueltas.

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