Alejandra Genero le seguiría facturando servicios a la Cooperativa de Electricidad por 4 millones mensuales

La situación judicial de Alejandra Genero continúa generando repercusiones en la ciudad. La mujer se encuentra imputada por los delitos de amenazas, coacción y lesiones leves, en el marco de una causa que investiga hechos de violencia contra niños cuando ejercía la presidencia en Protección a la Infancia.

La denuncia pública se conoció en los primeros días de diciembre de 2025 y, a partir de ese momento, tanto Genero como Marisa Benaduche fueron apartadas de la institución.

Uno de los elementos que refuerza la investigación es que los menores, en instancia de Cámara Gesell, habrían ratificado los hechos que también quedaron registrados en audios que circularon en su momento.

Tras la difusión del caso, la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. comunicó oficialmente que Genero dejaba de prestar servicios en la entidad. Sin embargo, en las últimas horas surgieron datos que ponen en duda esa versión.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, la mujer continuaría vinculada a la Cooperativa, ya que mensualmente presentaría una factura cercana a los 4 millones de pesos por servicios prestados. Vale recordar que Genero es Abogada.

La información se conoce en medio de los problemas que atraviesa la institución y abre una serie de interrogantes que, hasta el momento, no tienen respuesta oficial: ¿qué tipo de servicios estaría prestando Genero?, ¿fue efectivamente desvinculada?, ¿a qué corresponden los montos facturados?

En este contexto, se espera que el Consejo de Administración de la Cooperativa brinde explicaciones para esclarecer la situación y llevar tranquilidad tanto a los socios como a la comunidad en general. Vale destacar que Genero nunca habría dejado de facturarle a la Cooperativa en todo este tiempo.