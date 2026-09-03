Alerta naranja por cianobacterias: Balcarce, entre los 13 municipios bajo vigilancia

La Provincia de Buenos Aires mantiene una alerta naranja por presencia potencial de cianobacterias en trece municipios, entre ellos Balcarce. Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al momento de ingresar a cuerpos de agua destinados a actividades recreativas y deportivas.

La advertencia se enmarca en el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, impulsado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que trabaja junto a los municipios en el monitoreo y la detección temprana de posibles floraciones.

Actualmente, el sistema de alerta denominado Cianosemáforo cuenta con la participación de 50 municipios. Dentro de ese esquema, se encuentran bajo alerta naranja, considerada de riesgo medio, Alberti, Avellaneda, Balcarce, Benito Juárez, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, General Belgrano, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos y San Miguel del Monte.

Recomiendan no ingresar al agua ante la bandera sanitaria

Desde la Provincia se recuerda que la bandera sanitaria por cianobacterias advierte sobre un riesgo potencial para la salud. Por ese motivo, cuando se encuentre colocada en una playa o sector recreativo, no se debe ingresar al agua.

Ante cualquier duda, se recomienda consultar al guardavidas o a la autoridad responsable del lugar.

En tanto, el Río de la Plata permanece actualmente sin alertas.

Un sistema de monitoreo permanente

La Subsecretaría de Recursos Hídricos destaca la importancia del denominado monitoreo bimodal, que combina los reportes territoriales enviados por los municipios con información obtenida a través de imágenes satelitales y el análisis realizado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA).

El cruzamiento de ambas fuentes permite mejorar la precisión de las alertas y fortalecer las medidas de prevención para quienes utilizan los espacios acuáticos con fines recreativos y deportivos.

El objetivo es contar con un mapa actualizado que permita anticipar posibles floraciones de cianobacterias y evitar que bañistas y deportistas queden expuestos a situaciones de riesgo.

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias está además vinculado con la iniciativa global “Alerta Temprana para Todos” (EW4All), promovida por Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Según informó la Provincia, se trata del primer sistema provincial de alerta temprana por cianobacterias del país.

Asimismo, se encuentra disponible material educativo para alumnos del nivel primario denominado “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”, destinado a brindar información y herramientas de prevención a los más chicos.

La comunidad puede consultar el estado actualizado de las cianobacterias y acceder al material educativo en gba.gob.ar/cianobacterias.