Tras el robo en “Nacho Hogar”, la Policía habría recuperado los elementos sustraídos

Luego del robo ocurrido durante la medianoche de este jueves en el local comercial “Nacho Hogar”, ubicado en inmediaciones de avenida Pueyrredón (39) y calle 8, personal de la Policía Comunal habría logrado recuperar los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

El hecho se había registrado cuando los delincuentes rompieron el blindex del frente del local para ingresar y, posteriormente, escapar con distintos elementos de valor.

Entre lo sustraído se encontraban herramientas, dos motosierras, cuchillos y un atornillador, entre otros objetos.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal policial luego de conocido el hecho, se logró avanzar en la recuperación de los elementos denunciados como robados.

El procedimiento forma parte de la investigación iniciada tras el asalto y ahora las autoridades trabajan para determinar la identidad y el grado de participación de los responsables del hecho.