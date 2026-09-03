Violento asalto a un balcarceño en Mar del Plata: lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y le robaron el auto

Un vecino de Balcarce fue víctima de un violento asalto en las últimas horas, cuando circulaba por la zona oeste de la ciudad de Mar del Plata. Tres delincuentes armados lo abordaron, lo golpearon y escaparon con su vehículo.

Según trascendió, se trata de Fabián Frutos, quien fue sorprendido cuando se encontraba en el último semáforo de la zona de avenida Luro y 180, un sector conocido popularmente como “La Zulema”.

En ese lugar, tres delincuentes armados interceptaron al balcarceño y, tras amenazarlo y golpearlo, lo dejaron inconsciente. Luego, los asaltantes sustrajeron su automóvil Citroën C5, dominio JGD 394, y se dieron a la fuga.

En el interior del vehículo se encontraba mercadería y distintos elementos personales, que también quedaron en poder de los delincuentes.

Como consecuencia de los golpes recibidos durante el asalto, Frutos debió ser trasladado a un centro asistencial de Mar del Plata, donde recibió atención médica.

La denuncia fue radicada en la ciudad de Mar del Plata y se inició una investigación para intentar identificar y localizar a los responsables del violento hecho. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales y judiciales correspondientes.