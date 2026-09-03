Robaron herramientas y motosierras tras romper el blindex de un comercio

Un nuevo hecho delictivo se registró durante la medianoche de este jueves en un local comercial ubicado en la zona de avenida Pueyrredón (39) y calle 8. En esta oportunidad, el blanco fue “Nacho Hogar”, donde delincuentes rompieron el blindex del frente y sustrajeron distintos artículos que se encontraban en exhibición.

Según relató el propietario en diálogo con Radio Puntonueve, primero uno de los delincuentes arrojó una piedra contra el cristal y, una vez que logró romperlo, llegaron otras dos personas a bordo de una motocicleta. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en viviendas de la zona.

Tras acceder al interior del comercio, los delincuentes comenzaron a retirar distintos elementos, entre ellos herramientas, dos motosierras, cuchillos y un atornillador.

“Los delincuentes actuaron rápido y afortunadamente no se metieron más adentro porque nos hacían un desastre”, señaló el propietario, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

En declaraciones a Radio Puntonueve, el comerciante también hizo referencia a las condiciones de seguridad de la zona y señaló que, si bien los patrulleros circulan por el sector, la falta de iluminación genera una situación de extrema vulnerabilidad durante la noche.

“Acá ya le robaron a todos los vecinos. Cuando llegamos al lugar nos decían que pusiéramos seguridad, pero aún con eso nos robaron”, sostuvo.

El propietario radicó la correspondiente denuncia y manifestó su preocupación por la reiteración de hechos delictivos que afectan a comerciantes y vecinos del sector.

“No podemos seguir así. Nos cuesta mucho trabajo sostener la empresa. Pedimos medidas urgentes”, concluyó.