Mangoni, Ciantini y Suárez correrán en Balcarce en las TC Pick Up

El autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce volverá a ser escenario del automovilismo nacional el próximo 26 y 27 de septiembre, cuando se dispute la octava fecha de la temporada de las TC Pick Up y las TC Pista Pick Up. La programación tendrá además como categoría telonera al Turismo Special de la Costa (TSC).

La competencia contará con una importante presencia de pilotos de Balcarce en las distintas categorías.

En las TC Pick Up estará Santiago Mangoni, actual piloto de TC, quien afrontará la fecha a bordo de una Chevrolet S10 propiedad de José Allochis y atendida en pista por el Canning Motorsport.

También será de la partida Diego Ciantini, quien tripulará una Toyota del equipo del Gurí Martínez, sumándose así a la representación local en la divisional de las camionetas.

Por su parte, las TC Pista Pick Up también tendrán un piloto balcarceño. Se trata de Juan José Suárez, quien competirá con una Ford Ranger. En los próximos días, el equipo confirmará oficialmente la incorporación del piloto para la competencia que se disputará en el trazado local.

El TSC, con protagonismo local

La actividad se completará con el Turismo Special de la Costa, una de las categorías zonales de mayor tradición en la región, que acompañará a las TC Pick Up durante el fin de semana.

Para esta fecha se aguarda la participación de varios pilotos de Balcarce, con la particularidad de que el campeonato tiene actualmente como líder a otro representante de nuestra ciudad: Juan Esteban Dimuro.

De esta manera, el Fangio se encamina hacia un nuevo fin de semana de actividad automovilística, con las camionetas de la ACTC como protagonistas y una fuerte presencia de pilotos locales frente a su público.