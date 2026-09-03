Gimnasia Rítmica Balcarce brilló en el segundo Torneo Regional Bonaerense

Las representantes de Gimnasia Rítmica Balcarce tuvieron una destacada actuación en el segundo Torneo Regional Bonaerense, desarrollado en la ciudad de Zárate, donde cosecharon numerosos podios en las diferentes categorías y modalidades.

Las deportistas balcarceñas se destacaron tanto en las pruebas individuales como en las competencias de dúos y tríos, logrando primeros, segundos y terceros puestos.

Nivel C

En Dúo Open, Alma Layoy y Milena Nucciarone alcanzaron el segundo puesto en pelota y mazas.

En Dúo AC4, Delfina Baudrix y Clara Paciaroni se quedaron con el primer lugar en pelota y aro.

Por su parte, en Trío Open, Alma Layoy, Milena Nucciarone y Delfina Baudrix lograron el primer puesto en pelota y el segundo en aro.

En las pruebas individuales, Clara Paciaroni obtuvo el segundo lugar en cinta dentro de la categoría Juvenil, mientras que Renata Méndez Cabot fue tercera en soga en Individual Pre-Infantil.

En Dúo AC2, Juana Gorostizú y Anna Wagner consiguieron el segundo puesto en manos libres y el tercero en aro. En la misma modalidad, Sofía Lespada y Renata Méndez Cabot alcanzaron el primer lugar en manos libres y el segundo en aro.

En Trío AC2, Juana Gorostizú, Anna Wagner y Sofía Lespada obtuvieron el tercer puesto en manos libres y el primer lugar en pelota.

Finalmente, en Trío Mini, Clara Juárez, Mía Forte, Alma Bosatta y Maia Manuel se ubicaron segundas tanto en manos libres como en aro.

Nivel D

En la categoría Infantil, Ivana Gorostizú, Avril Méndez y Benicia Rojas alcanzaron el segundo puesto en manos libres.

De esta manera, las representantes de Gimnasia Rítmica Balcarce completaron una muy buena presentación en el certamen regional, con una importante cosecha de podios que refleja el trabajo y la preparación desarrollados por las deportistas.