Falleció Rodolfo “Rody” López, un histórico acompañante de Mariano Alberto Calamante

Rodolfo “Rody” López falleció en las últimas horas a los 77 años. Su nombre quedó estrechamente ligado al automovilismo deportivo de Balcarce, especialmente por su vínculo durante muchos años con el piloto de Turismo Carretera Mariano Alberto Calamante, de quien fue acompañante.

De perfil bajo y siempre dispuesto a compartir una charla, López supo cosechar numerosos amigos a lo largo de los años. Su pasión por los fierros era una parte importante de su vida y su lavadero de autos, ubicado en calle 20, se convirtió también en un punto de encuentro habitual para quienes compartían esa afición.

Durante años, su presencia estuvo asociada a las competencias y al ambiente del automovilismo, acompañando a Calamante y formando parte de la época dorada del TC.

La noticia de su fallecimiento generó pesar entre familiares, amigos y allegados al mundo motor, que lo recuerdan por su sencillez, su perfil tranquilo y su permanente pasión por el automovilismo.

Sus restos serán velados este viernes de 8 a 11:30 y posteriormente serán trasladados al Cementerio Parque de la Sierra, donde recibirán sepultura.