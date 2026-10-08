Alerta temprana sobre juego online: estudiantes participaron de una jornada de prevención

En el marco del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, se desarrolló en Balcarce la jornada denominada “Alerta temprana sobre juego online”, destinada a estudiantes secundarios.

La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Colegio Normal y contó con la participación de una importante cantidad de alumnos. La jornada estuvo a cargo de Mauro Guevara, director del programa provincial.

La propuesta fue impulsada a partir de una gestión del concejal municipal Andrés Lombardini, quien recordó que desde 2022 se vienen desarrollando acciones vinculadas con la concientización sobre los riesgos asociados al acceso online a distintas plataformas.

Durante la jornada se abordó especialmente la problemática de la ludopatía juvenil. En ese sentido, Lombardini destacó que desde el Concejo Deliberante se realizaron distintas presentaciones y que recientemente fue promulgada por unanimidad una ordenanza que establece un marco local para el trabajo preventivo y de control sobre esta problemática.

“En ese contexto, gracias a la Vicepresidenta de Loterías y Casinos, María Laura García, hemos podido articular la posibilidad de que por primera vez en Balcarce se desarrolle el programa de asistencia al juego compulsivo”, señaló el concejal.

Por su parte, Mauro Guevara explicó que desde Lotería y Casinos se viene trabajando en la prevención de la ludopatía y puso el foco en una problemática que consideran central: la vinculación entre adolescentes y adultos a través de billeteras virtuales, cajeros automáticos y páginas de juegos clandestinas.

Además, señaló que existe un proyecto que ya cuenta con media sanción y que actualmente es analizado por la Cámara de Senadores bonaerense, destinado a regular la publicidad vinculada con las apuestas.

“Sabemos que los menores pueden jugar pero no pueden apostar. Tenemos que ordenar cómo las casas de apuestas que tienen licencia para operar hacen propaganda”, concluyó Guevara.