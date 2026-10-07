Proyecto del CENS N° 451 impulsa un Punto Digital móvil o fijo para facilitar el acceso a trámites en una zona céntrica

Un proyecto surgido en las aulas del CENS N° 451 de Balcarce busca promover una mayor inclusión digital y facilitar el acceso de los vecinos a trámites y servicios que actualmente se realizan, en gran medida, de manera virtual.

La iniciativa, denominada “De la Ventanilla a la Pantalla: la nueva realidad de los trámites”, nació a partir del trabajo conjunto de estudiantes y docentes de la institución, quienes analizaron las dificultades que atraviesan aquellas personas que no cuentan con los conocimientos, herramientas o posibilidades necesarias para desenvolverse en entornos digitales.

El proyecto fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante y declarado de Interés Social, luego de representar a Balcarce en la etapa regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología.

En este marco, el 27 de julio, el Concejo Deliberante sancionó el Proyecto de Comunicación N° 125/26, mediante el cual solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal habilitar un Punto Digital Móvil en los barrios de Balcarce y/o evaluar la posibilidad de implementar un nuevo Punto Digital fijo en una zona céntrica y accesible de la ciudad.

La propuesta apunta a que los vecinos puedan acceder de manera gratuita, ágil e inclusiva a distintos servicios y trámites digitales, especialmente aquellas personas que encuentran mayores dificultades frente a la creciente digitalización de la atención y los servicios públicos.

A partir de este pedido, y con el objetivo de acompañar la iniciativa y avanzar en la factibilidad de su implementación, se confeccionaron planillas de avales para que los vecinos puedan sumarse con su firma.

Las planillas estarán disponibles en distintos comercios de la ciudad, donde quienes deseen acompañar la propuesta podrán acercarse y dejar su firma en respaldo del pedido.