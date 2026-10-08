El operativo de documentación se realizará en el Concejo Deliberante por las condiciones climáticas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Registro Provincial de las Personas, readecuó la logística del operativo móvil de documentación previsto en Balcarce debido a las malas condiciones meteorológicas.

De esta manera, las jornadas programadas para este viernes 9 y sábado 10 de octubre se concentrarán en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en calle 20 entre avenida Favaloro y calle 15.

El operativo funcionará en un espacio techado y acondicionado, con el objetivo de resguardar a los vecinos y garantizar la continuidad de las acciones de descentralización administrativa.

La atención será sin turno previo y se respetará estrictamente el orden correspondiente al número que se entregue a cada persona al momento de concurrir.

Durante ambas jornadas se podrán realizar trámites vinculados con la renovación y expedición del DNI, partidas de nacimiento y matrimonio, certificados de domicilio y de extravío, además de la gestión del Pasaporte.

Los trámites de documentación serán gratuitos, con excepción del Pasaporte, que mantendrá el arancel oficial establecido por el organismo provincial.

El operativo conservará el horario previsto originalmente y funcionará ambos días de 12 a 17 horas.