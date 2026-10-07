Detectan una nueva infracción por el tránsito de maquinaria pesada en caminos rurales

En el marco del seguimiento permanente de la red vial rural del distrito, se registró una nueva infracción vinculada con la circulación de maquinaria pesada por caminos que requieren especial cuidado debido a las condiciones del suelo.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Prevención Rural (CPR), que detectó el desplazamiento de maquinaria agrícola en la zona del paraje “El Verano”.

La intervención se suma a otras actuaciones realizadas durante los últimos días y tiene como objetivo preservar las mejoras ejecutadas en distintos sectores del distrito. Las precipitaciones acumuladas afectan la firmeza de los caminos y, en esas condiciones, el paso de equipos de gran porte puede provocar importantes daños.

Desde el Municipio se reiteró la importancia de respetar las disposiciones vigentes para la utilización de la red vial rural. En este sentido, la Ordenanza Municipal Nº 43/16 establece restricciones para la circulación por determinados caminos que, luego de registrar precipitaciones, necesitan un período de aireación antes de recuperar condiciones adecuadas para el tránsito.

Controles y sanciones

Los operativos continuarán y se profundizarán en diferentes sectores del distrito, especialmente durante jornadas de lluvia o cuando las condiciones del terreno puedan afectar la conservación de los caminos.

El incumplimiento de las disposiciones dará lugar a las correspondientes actuaciones y a la aplicación de multas. La medida busca evitar que el tránsito prematuro de maquinaria genere huellas, roturas y otros deterioros que obliguen a realizar nuevamente trabajos de mantenimiento.

Desde el Municipio remarcaron que la preservación de los caminos rurales requiere del compromiso de todos los usuarios, ya que su deterioro no solo afecta la transitabilidad, sino que también implica nuevas tareas, mayores recursos y plazos adicionales para recuperar las condiciones alcanzadas luego de cada intervención.