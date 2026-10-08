Postergaron la fecha del Zonal Atlántico en Balcarce por las condiciones climáticas

La actividad del automovilismo zonal que estaba prevista para este fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio fue postergada y se desarrollará finalmente los días 24 y 25 de octubre.

La decisión fue adoptada este mediodía, luego de una reunión realizada en la Federación Mar y Sierras, donde se evaluaron las condiciones climáticas y los pronósticos poco alentadores para las próximas horas.

De esta manera, las competencias previstas para este fin de semana fueron reprogramadas para el último fin de semana de octubre.

En el Autódromo Juan Manuel Fangio iban a presentarse el Turismo Special de la Costa (TSC), la Monomarca Fiat, el TC 2000 del Atlántico, la Promocional del Atlántico y la Monomarca del Salado.