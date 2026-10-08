Suspenden el acto por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

El acto conmemorativo por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que estaba previsto para este viernes 9 de octubre en las instalaciones del Instituto Adventista Balcarce (IAB), fue suspendido.

Según se informó, la decisión responde a cuestiones vinculadas con la accesibilidad y las condiciones de transitabilidad del camino de acceso al establecimiento. El recorrido comprende varios kilómetros de camino mejorado que, debido a las actuales circunstancias, presenta dificultades para una circulación adecuada.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias tanto para el normal desarrollo de la actividad como para el traslado seguro de quienes tenían previsto participar, se resolvió suspender la realización del acto.

Por otra parte, desde la institución se recordó que el Instituto Adventista Balcarce celebrará sus 40 años de trayectoria con un acto oficial que se llevará a cabo el viernes 23 de octubre, a las 15, en sus instalaciones.