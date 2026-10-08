Suspendieron la 8ª fecha del Karting Regional por las condiciones climáticas

La organización del Karting Regional confirmó la suspensión de la 8ª fecha del campeonato, que estaba prevista para los días 9, 10 y 11 de octubre en Coronel Vidal.

La decisión fue tomada debido a las condiciones climáticas desfavorables y a la gran cantidad de agua caída en la localidad, situación que afecta las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la competencia.

Desde la organización señalaron que la medida tiene como principal objetivo priorizar la seguridad de los pilotos, equipos y público que participa de cada jornada.

Por el momento, la fecha quedó suspendida y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre una posible reprogramación.

Asimismo, desde la organización agradecieron la comprensión de todos los participantes y del público, además del acompañamiento que reciben en cada competencia.