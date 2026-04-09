jueves 9, abril, 2026

Allanamiento por hurto

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, en forma conjunta con efectivos de la SubDDI Balcarce, y dando cumplimiento a una orden emanada del Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. Rosa A. Frende, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle 3 entre San Lorenzo y Chacabuco.

En el lugar se procedió a la identificación del morador, quien fue notificado de la formación de causa por el delito de “Hurto”, registrando el mismo antecedentes delictivos.

La medida se enmarca en actuaciones con intervención de la UFIJE Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure, iniciadas a raíz de la denuncia de un vecino domiciliado en calle 3 al 100, quien constató la sustracción de diversos elementos de su vivienda tras haberse ausentado del lugar por aproximadamente una hora.

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