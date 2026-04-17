El Hospital recibió la donación de 80 frazadas

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” recibió la donación de ochenta juegos de frazadas, destinados a la totalidad de las camas del centro asistencial. Este valioso aporte, realizado de forma desinteresada, permite fortalecer las condiciones de abrigo y bienestar de los pacientes.

Desde la institución se expresó un profundo agradecimiento por este significativo gesto solidario, que refleja el compromiso de la comunidad y contribuye a mejorar la calidad de atención en el efector de salud.