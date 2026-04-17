viernes 17, abril, 2026

El Hospital recibió la donación de 80 frazadas

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” recibió la donación de ochenta juegos de frazadas, destinados a la totalidad de las camas del centro asistencial. Este valioso aporte, realizado de forma desinteresada, permite fortalecer las condiciones de abrigo y bienestar de los pacientes.

Desde la institución se expresó un profundo agradecimiento por este significativo gesto solidario, que refleja el compromiso de la comunidad y contribuye a mejorar la calidad de atención en el efector de salud.

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