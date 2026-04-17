María Magdalena Laso se despide de la Sala Güemes tras cuatro décadas de trabajo

Hoy no es un día más en la Sala Güemes. María Magdalena Laso cierra una etapa enorme de su vida: su último día laboral después de 40 años de trabajo incansable. Entre emociones, recuerdos y alguna que otra sonrisa cómplice, comienza a transitar su jubilación, a la que ella misma define con humor como “su UPD del trabajo”.

A lo largo de su extensa trayectoria, María Magdalena dejó una huella profunda en cada lugar donde se desempeñó. Durante 20 años formó parte del hospital, entregando compromiso, vocación y calidez humana en cada jornada. Pero su historia laboral también incluye casi dos décadas en la recordada panadería La Unión, donde compartió madrugadas, esfuerzo y cercanía con toda una comunidad.

Quienes la conocen destacan no solo su responsabilidad, sino también su calidad humana. En cada espacio supo construir vínculos que trascendieron lo laboral: compañeros y compañeras que se volvieron familia, “hijos” del corazón y amistades que perduran en el tiempo. Historias, anécdotas y momentos inolvidables quedan como parte de su legado cotidiano.

Hoy, entre saludos, abrazos y seguramente alguna sorpresa, María Magdalena inicia una nueva etapa. Una etapa que llega después de años de dedicación y que ahora le abre la puerta al descanso, al disfrute y a todo aquello que el ritmo de trabajo muchas veces postergó.

Desde su entorno laboral y afectivo le desean lo mejor en este nuevo camino, con el cariño intacto y el reconocimiento a una vida de esfuerzo: que disfrute plenamente de esta hermosa etapa que comienza.

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