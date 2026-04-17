Violento choque arrojó daños materiales

Este viernes, poco antes de la hora 14, se registró un nuevo accidente de tránsito en avenida Kelly casi 25, donde por causas que aún se intentan establecer colisionaron dos automóviles.

El siniestro involucró a un Peugeot 504, conducido por un hombre mayor, y a un Peugeot 208, al mando de una joven. El impacto se produjo en la parte frontal izquierda de este último vehículo, que tras la colisión terminó su marcha sobre la plazoleta ubicada en el sector.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, registrándose únicamente daños materiales en ambos rodados.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito junto a efectivos de la Policía Comunal.