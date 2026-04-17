El quirófano móvil cambia de sector

La próxima semana el quirófano móvil será trasladado a la intersección de avenida Centenario y calle 49, frente al Obrador municipal urbano.

En ese sector, la unidad destinada a castraciones funcionará durante varios días, brindando atención por orden de llegada, en el marco de las políticas públicas orientadas al bienestar animal.

La propuesta forma parte de las acciones para promover la tenencia responsable de mascotas, favoreciendo su cuidado y contribuyendo a disminuir la presencia de animales en la vía pública.

De igual manera, se recuerda que la esterilización es fundamental para prevenir enfermedades y evitar la reproducción no deseada, tratándose de un servicio gratuito y abierto a toda la comunidad.