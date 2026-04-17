Remiseros en alerta: aseguran que el Municipio no puede controlar a Uber y reclaman igualdad de condiciones

La discusión por el avance de las aplicaciones de transporte en la ciudad sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que propietarios de remises mantuvieran un encuentro con concejales en el Concejo Deliberante.

Días atrás, el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, había asegurado en Radio 100.9 que se intensificarían los controles sobre la aplicación Uber. Sin embargo, según indicaron los trabajadores del sector, durante la reunión con los ediles recibieron una definición que cambia el escenario: “El municipio no puede controlar las aplicaciones”.

La afirmación generó preocupación entre los remiseros, quienes advierten una caída sostenida en la cantidad de viajes y estiman que ya hay alrededor de 50 conductores de Uber operando en la ciudad. “Las condiciones de trabajo no son las mismas para todos”, señalaron.

El pasado miércoles, representantes del sector se acercaron al Concejo Deliberante no solo para conocer el estado de los controles, sino también para exponer la situación que atraviesan y el impacto directo en su fuente laboral.

Ante este panorama, solicitaron una serie de medidas para poder competir en igualdad de condiciones. Por un lado, reclamaron la modificación urgente de la ordenanza vigente que regula la actividad de los remises, y por otro, plantearon la necesidad de revisar exigencias actuales como el modelo de los vehículos, la renovación de licencias de conducir, los seguros para transporte de pasajeros y el costo anual de las habilitaciones.

Natalia Bagazzette, propietaria de un remis, fue una de las voces que expresó el malestar del sector. “Nos dijeron que la Municipalidad no puede controlar los Uber”, afirmó, y agregó que aquella promesa de reforzar los controles “quedó sin efecto”.

En ese sentido, remarcó que no existe un rechazo a las aplicaciones en sí, sino a la desigualdad en las condiciones de trabajo. “No estamos en contra de las aplicaciones. Queremos igualdad. Si no, que nos quiten los costos que tenemos para poder trabajar de otra manera, de lo contrario nos están empujando a quedarnos sin ingresos”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de regulaciones sobre los conductores de plataformas digitales. “No se les exige nada. Activan la aplicación y trabajan. Mientras nosotros, si no tenemos un auto dentro del modelo 2016-2026, no podemos hacerlo”, explicó.

Por último, Bagazzette adelantó que habrá un nuevo encuentro con autoridades para continuar abordando la problemática, aunque reconoció que el crecimiento de Uber parece difícil de frenar. “Van a seguir aumentando porque no pagan nada. Por eso pedimos igualdad de condiciones”, concluyó.