Concejo: se presentó un proyecto para la vuelta de la Escuela de Policía Comunal en Balcarce

La concejal Sol Di Gerónimo, perteneciente al bloque Fuerza Patria, presentó formalmente un proyecto de comunicación ante el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce mediante el cual, solicita la reimplementación de la Escuela de Policía Comunal en el distrito.

La iniciativa sostiene que la seguridad pública es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad y la tranquilidad de los vecinos. En este sentido, el proyecto destaca la importancia de contar con recursos humanos suficientes, capacitados y con arraigo local para una prevención del delito adecuada.

Según el texto presentado, la formación de efectivos en el propio distrito favorece el conocimiento del territorio y una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia. Asimismo, se señala que el funcionamiento de esta institución representa una fuente generadora de empleo para los jóvenes de la zona, promoviendo el compromiso con su comunidad.

El proyecto también hace referencia a la necesidad de evitar que los agentes locales sean trasladados a otros municipios, una problemática sobre la cual el gobierno local ha realizado reclamos previos. Al respecto, el documento recuerda que en el pasado ya funcionó una Escuela de Policía Comunal que permitió la capacitación de aspirantes locales y el fortalecimiento de la fuerza.

La propuesta pide al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la reapertura de dicha escuela. Finalmente, se insta al área de hacienda municipal a evaluar la creación de una partida presupuestaria para el año 2027 que garantice los recursos necesarios para su funcionamiento en caso de ponerse en marcha.