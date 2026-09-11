Allanamiento por un robo: secuestraron dinero, prendas de vestir y una bicicleta

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, junto al Comando de Prevención Rural (CPR) y la SubDDI Balcarce, llevó adelante este jueves un allanamiento en el marco de una investigación por un hecho de robo.

La diligencia se realizó alrededor de las 16:30, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle 10 entre Primera Junta (1) y 3, a partir de una orden de allanamiento y secuestro emanada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del Dr. De Marco.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dinero en efectivo en cambio, discriminado en billetes de 100, 200 y 500 pesos. Además, se lograron identificar las prendas de vestir que habría utilizado el imputado al momento de cometer el hecho investigado.

Asimismo, se procedió al secuestro de una bicicleta de dama equipada con canasto y sillita para bebé, cuyas características coincidirían con las de un rodado sustraído durante otro robo ocurrido días atrás.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de ambos hechos y establecer la vinculación de los elementos secuestrados.