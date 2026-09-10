RENAPER llega a Balcarce con su unidad móvil durante EduCoAgro

La Unidad Móvil del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estará presente en Balcarce durante la 12ª edición de EduCoAgro, donde los vecinos podrán realizar distintos trámites vinculados a la documentación personal.

El móvil estará instalado en el predio donde se desarrolla la muestra y atenderá durante las tres jornadas del evento, de 10 a 18 horas.

De esta manera, quienes necesiten realizar o actualizar su documentación podrán acercarse al lugar durante el fin de semana y efectuar los trámites correspondientes.

Días y horarios

Viernes 11 de septiembre: de 10 a 18 horas.

Sábado 12 de septiembre: de 10 a 18 horas.

Domingo 13 de septiembre: de 10 a 18 horas.