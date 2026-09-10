José “Bocha” Ciantini volverá a correr en el autódromo Juan Manuel Fangio

Después de casi 14 años alejado de las pistas, el histórico piloto balcarceño anunció su regreso. Será en un evento con pick ups y tendrá un condimento especial: compartirá la experiencia con su hijo Diego.

El histórico corredor balcarceño anunció a través de sus redes sociales que volverá a las pistas para participar de un evento con pick ups, una experiencia que tendrá un significado especial, ya que compartirá la jornada junto a su hijo Diego.

Ciantini no compite oficialmente en el Turismo Carretera desde el 28 de octubre de 2012, cuando disputó una competencia en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Casi 14 años después, volverá a acelerar en el circuito de su ciudad, el mismo trazado que forma parte de su historia deportiva y personal.

“Para este increíble evento decidí hacer un regreso que significa mucho más que volver a correr; es un triunfo de la vida y una segunda oportunidad”, expresó el piloto al anunciar su vuelta.

En ese sentido, destacó especialmente la posibilidad de regresar al escenario que lo vio crecer y hacerlo acompañado por sus seres queridos.

“Hoy el destino me regala el privilegio de acelerar de nuevo en el trazado que me vio nacer, en mi ciudad, y lo más hermoso, compartiendo esta pasión junto a mi hijo, mi familia y mis amigos”, sostuvo.

Un regreso con un significado especial

Más allá de la competencia y de la adrenalina propia de una jornada de automovilismo, el regreso de Ciantini tiene una fuerte carga emocional. El balcarceño dejó en claro que esta vez el objetivo no estará puesto en los resultados ni en la búsqueda de un nuevo logro deportivo.

“No busco medallas ni competir contra el cronómetro; esta carrera es para agradecer profundamente el milagro de estar aquí y demostrar que siempre se puede seguir adelante, sin importar los obstáculos”, manifestó.

Así, el regreso de José “Bocha” Ciantini al autódromo Juan Manuel Fangio promete ser mucho más que una vuelta a las pistas. Será el reencuentro de un piloto con el circuito de su ciudad, con una pasión que marcó su vida y, especialmente, con una nueva generación representada en su hijo Diego.

Para Balcarce, además, significará volver a ver en acción a uno de sus históricos protagonistas en un escenario cargado de historia y tradición fierrera.