Santa María y San Simón realizarán un remate conjunto de Angus y Hereford

Las cabañas Santa María, de La Dulce, y San Simón, de Ana Pereyra Iraola, realizarán en conjunto este viernes 11 de septiembre un remate de reproductores y vientres de las razas Angus y Hereford.

La subasta tendrá lugar en las instalaciones feria de la Sociedad Rural de Balcarce, desde las 14.30, con un almuerzo previo.

Santa María, que el año pasado desembarcó en Balcarce con su remate anual, presentará reproductores Angus Colorado, cuya genética tiene presencia en la región. Por su parte, San Simón ofrecerá vientres y reproductores de la raza Hereford.

La venta estará a cargo de la firma consignataria Horacio San Martín y Cía. S.A., con el martillo de Ricardo Arzoz.

El remate se desarrollará de manera presencial y también podrá seguirse de forma online mediante streaming, con sistema de preofertas, a través de Clic Rural.